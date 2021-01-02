На Украине новогоднее поздравление Путина стало популярнее обращения Зеленского

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2 января 2021, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

СМИ сообщили, что новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина в YouTube стало популярнее среди украинцев, чем обращение президента страны Владимира Зеленского.

В источнике говорится, что за 31 декабря фраза «С новым годом 2021» вдвое обошла по количеству аналогичный зарос на украинском языке в Google. Также в десятке самых популярных запросов еще два русскоязычных – «Новый год 2021» и «С наступающим». На четвертом и пятом местах - запросы «Московское время» и «Пугачева». При этом запрос «Поздравление Путина 2021» занял седьмое место, тогда как поздравления от Зеленского в десятке самых популярных не оказалось.

Кроме того, в украинских трендах YouTube образовалась подборка передач на Новый год, среди которых «Голубой огонёк» на телеканале «Россия 1». Она обошла выпуск украинского «Вечернего квартала».