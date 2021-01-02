ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

На Украине новогоднее поздравление Путина стало популярнее обращения Зеленского

, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Украине новогоднее поздравление Путина стало популярнее обращения Зеленского
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

СМИ сообщили, что новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина в YouTube стало популярнее среди украинцев, чем обращение президента страны Владимира Зеленского.

В источнике говорится, что за 31 декабря фраза «С новым годом 2021» вдвое обошла по количеству аналогичный зарос на украинском языке в Google. Также в десятке самых популярных запросов еще два русскоязычных – «Новый год 2021» и «С наступающим». На четвертом и пятом местах - запросы «Московское время» и «Пугачева». При этом запрос «Поздравление Путина 2021» занял седьмое место, тогда как поздравления от Зеленского в десятке самых популярных не оказалось.

Кроме того, в украинских трендах YouTube образовалась подборка передач на Новый год, среди которых «Голубой огонёк» на телеканале «Россия 1». Она обошла выпуск украинского «Вечернего квартала».

БА

В мире

Сторонники Трампа анонсировали шествие в Вашингтоне в день утверждения итогов выборов

Сторонники Трампа анонсировали шествие в Вашингтоне в день утверждения итогов выборов

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа намерены 6 января организовать шествие в Вашингтоне, когда конгресс будет утверждать результаты голосования выборщиков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью