Опубликовано видео, как в Риме в канун Нового года массово падали мертвые птицы

СМИ опубликовали видео, на кадрах которого сотни птиц безжизненно разбросаны по земле в Риме. Отмечается, что в ночь на 31 декабря сотни скворцов разбились из-за взрывов новогодних фейерверков.
«Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц», - подписал автор опубликованный в Интернете ролик.
Международная организация защиты животных пояснила, что гибель птиц может быть связана с громкостью фейерверков. В заявлении ведомства говорится, что причиной смерти стал страх.
«Они могут сталкиваться друг с другом, влетать в окна или линии электропередачи. Не будем забывать, что они могли умереть и от сердечного приступа», - отметил пресс-секретарь организации Лоредан Диглио.
При этом глава итальянского отделения организации Массимо Компаротто добавил, что ежегодно просит запретить продажу петард и фейерверков.
#Strage di #capodanno a #Roma:— NON SEI IRPINO SE (@lucadel08) January 1, 2021
Stormi di uccellini scappano impauriti e si schiantano sui palazzi e sui fili dell'energia elettrica...in tanti restano a terra morti.
E proprio necessario continuare a sparare ogni anno? pic.twitter.com/tHIDHe4FWM