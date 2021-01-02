Опубликовано видео, как в Риме в канун Нового года массово падали мертвые птицы

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2 января 2021, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RomaToday

Рим, фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео, на кадрах которого сотни птиц безжизненно разбросаны по земле в Риме. Отмечается, что в ночь на 31 декабря сотни скворцов разбились из-за взрывов новогодних фейерверков.

«Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц», - подписал автор опубликованный в Интернете ролик.

Международная организация защиты животных пояснила, что гибель птиц может быть связана с громкостью фейерверков. В заявлении ведомства говорится, что причиной смерти стал страх.

«Они могут сталкиваться друг с другом, влетать в окна или линии электропередачи. Не будем забывать, что они могли умереть и от сердечного приступа», - отметил пресс-секретарь организации Лоредан Диглио.

При этом глава итальянского отделения организации Массимо Компаротто добавил, что ежегодно просит запретить продажу петард и фейерверков.

#Strage di #capodanno a #Roma:

Stormi di uccellini scappano impauriti e si schiantano sui palazzi e sui fili dell'energia elettrica...in tanti restano a terra morti.

E proprio necessario continuare a sparare ogni anno? pic.twitter.com/tHIDHe4FWM — NON SEI IRPINO SE (@lucadel08) January 1, 2021