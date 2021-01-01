Грузинский политик Нино Бурджанадзе: «В Грузии есть обида на Россию»

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1 января 2021, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Нино Бурджанажзе, фото: facebook.com/BURJANADZE.N

В Грузии есть обида на Россию, а ряд политиков пытается переложить на Москву буквально все проблемы. Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе рассказала, что «в массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный.

Она отметила, что этому в свое время способствовала политика «Национального движения» Михаила Саакашвили».

По словам Бурджанадзе, тогда появился такой «антирусский тренд», сложился стереотип, в котором затерялся здравый смысл.

Грузинский политик отметила, что для дискредитации какого-либо политика в Грузии «нужно назвать его прорусским». По словам Бурджанадзе, в отношении нее такая тактика сработала и многие сторонники от нее отвернулись. При этом она отметила, что пошла на этот риск, так как считает, что Грузия должна разговаривать с Россией, чтобы решить свои проблемы.

В Грузии все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, объявили о массовых фальсификациях на выборах 31 октября 2020 года, - пишет «Коммерсантъ». Политический кризис в самом разгаре. Самое удивительное в грузинском политическом кризисе — единство оппозиции. Против партии «Грузинская мечта» объединились даже недавние непримиримые противники.