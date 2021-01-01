В США экономический кризис привел к росту числа жителей, оставшихся без денег на продукты

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1 января 2021, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Крупнейшая в США организация Feeding America, имеющая сеть бесплатных столовых для малоимущих и продуктовых распределительных центров, сообщила что в ближайшее время более 50 млн жителей страны, в том числе 17 млн детей, скорее всего, столкнутся с продовольственной нестабильностью. Продовольственные банки - благотворительные структуры в США, которые, получая продукты от государства или частных лиц, распределяют их среди нуждающихся, фиксируют рекордный приток новых клиентов.

Пандемия коронавируса и последовавший экономический кризис стали причинами роста числа обращений в продовольственные банки. Закрытие предприятий и возросшая безработица ухудшили положение миллионов американцев. В общей сложности, по подсчетам Feeding America, число клиентов продовольственных банков с начала эпидемии выросло примерно на 60%.

Накануне Рождества, спрос на бесплатную провизию традиционно растет, но нынешний ажиотаж бьет все рекорды. По числу новых клиентов 2020 год может сравниться с временами Великой депрессии.

«В это время года мы обычно помогали примерно 600 семьям, но в пятницу перед нынешним Рождеством мы охватили более 2,5 тыс. семей. Это значит, что только здесь более чем 10 тыс. человек понадобилась помощь», - отмечает Тайсон Нансел, вице-президент United Food Bank в городе Меса, штат Аризона.

Самое значительное ухудшение ситуации в плане продовольственной безопасности в США Feeding America прогнозирует в Неваде. По оценкам организации, еще в четырех штатах - Алабаме, Арканзасе, Луизиане и Миссисипи - голодным может оказаться каждый пятый житель.

Эксперты отмечают, что продовольственный кризис коснулся и тех людей, которых в США было принято считать людьми с приличным достатком. Согласно исследованию службы Food Research & Action Center, около четверти опрошенных, у которых не хватает денег на пропитание, до начала пандемии зарабатывали свыше $50 тыс. в год.

Нуждающимся людям приходится выстаивать многочасовые очереди, первые из них зачастую появляются у пунктов раздачи продуктов еще с ночи. Волонтеры утверждают, что и желающих помочь согражданам в тяжелые для США времена стало больше. Так, после сюжета в программе NBC Nightly News один из зрителей отправил в Greater Boston Food Bank две фуры с продуктами.

Оставшиеся без денег на еду американцы могут рассчитывать не только на поддержку продовольственных банков и других благотворительных структур, но и на помощь со стороны федеральных властей или властей штата. В частности, в США действует государственная программа SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), в рамках которой семьи могут получать купоны на продукты. В штате Нью-Йорк, для того чтобы получать эту помощь, доход домохозяйства из четырех человек, не имеющего на попечении инвалидов или лиц преклонного возраста, не должен превышать $3,2 тыс. в месяц. В этом случае семья сможет ежемесячно получать купоны на максимальную сумму $646, которые можно отоварить в супермаркетах.