В новогоднем поздравлении Алиев оценил переговоры с Арменией по Карабаху как «бессмысленные»

Аргументы Недели → В мире 13+

1 января 2021, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Ильхам Алиев, фото с сайта президента Азербайджана

В последние несколько лет переговоры Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху не имели никакого смысла. Азербайджанский президент Ильхам Алиев высказался о переговорах по Карабаху в ходе новогоднего обращения.

Алиев заявил, что в последние пять-шесть лет смысл в переговорах был утерян. «Армения проводила военные учения на оккупированных территориях, организовывались атаки на наши позиции», — отметил президент Азербайджана.

Алиев также заявил, что в рамках Минской группы переговоры велись около 30 лет, но они не дали результатов.

По мнению главы Азербайджана, была имитация переговорного процесса, а Армения фактически стремилась протянуть время.

Алиев в конце октября уже говорил, что Минская группа ОБСЕ в течение 30 лет занималась «замораживанием конфликта» и Баку «сыт по горло» этими переговорами. Премьер Армении Никол Пашинян в октябре заявлял, что возможность переговорного процесса важна, и в Ереване высоко ценят усилия сопредседателей Минской группы.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло в конце сентября. По данным Минобороны Азербайджана, с сентября по ноябрь 2020 года в ходе столкновений погибли почти 2,8 тысячи военнослужащих, Армения сообщала об около 2,7 тысячах погибших.

10 ноября премьер Армении и президент Азербайджана при участии президента России Владимира Путина приняли заявление о перемирии. Армения передала Азербайджану часть территорий Нагорного Карабаха.

В регион введены российские миротворцы.