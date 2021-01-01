Президент Сербии Александр Вучич 1 января дал старт пуску российского газа из «Турецкого потока»

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1 января 2021, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Вучич,фото из соцсети

Президент Сербии Александр Вучич утром 1 января официально запустил сербскую часть газопровода «Турецкий поток». Церемония пуска проходила в селе Господжинцы под городом Нови-Сад на севере Сербии.

«Балканский поток» — продолжение газопровода «Турецкий поток», который позволяет поставлять топливо из Болгарии через Сербию в Венгрию. Длина сербского участка составляет 402 километра, мощность — 13,88 миллиарда кубометров в год.

Вучич подтвердил закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубических метров и отметил значимость проекта для развития экономики Сербии. Президент Сербии поблагодарил на русском языке строителей, газовиков и руководство России.

По его словам, после подключения газа страна стала «намного богаче», Сербия будет получать доходы от потребителей на Балканах за транзит топлива по своей территории. Также запуск «Балканского потока» позволит снизить стоимость подключения газа внутри страны, - пишут сербские СМИ.