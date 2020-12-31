РФПИ назвал фейком статью Reuters об отказе Венгрии закупать вакцину «Спутник V»

Аргументы Недели → В мире 13+

31 декабря 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Будапешт, фото: pixabay.com

Российский фонд прямых инвестиций назвал новость издания Reuters о том, что Венгрия решила не заказывать российскую вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», фейковой.

По данным РФПИ, Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и фонд готов полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии в январе - марте 2021 года.

Фонд попросил СМИ перепроверять поступающие сведения, «чтобы не распространять дезинформацию о вакцинах».

28 декабря власти этой страны сообщили о получении из России шести тысяч доз вакцины против коронавируса COVID-19.

В ноябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что Венгрия приобретет образцы российской и китайской вакцин против коронавируса для того, чтобы протестировать их.