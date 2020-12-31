Мишустин упростил въезд в Россию для семей иностранных специалистов
31 декабря 2020, 16:02[ «Аргументы Недели» ]
Председатель правительства Михаил Мишустин упростил условия въезда в Россию для семей иностранных специалистов. Такое же решение по упрощению въезда в нашу страну принято в отношении родственников иностранных спортсменов, тренеров, судей и специалистов в области физкультуры, - передает RT.
В распоряжении, подписанном Мишустиным, говорится: "Для этого в ФСБ и МВД должны быть представлены списки с указанием тех, кому необходимо разрешить въезд. Пересечь границу можно будет как по визе, так и без неё – в зависимости от гражданства прибывшего. При въезде нужно будет сдать тест на коронавирус.
Распоряжение вступает в силу с момента опубликования".
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