Мишустин упростил въезд в Россию для семей иностранных специалистов

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31 декабря 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Председатель правительства Михаил Мишустин упростил условия въезда в Россию для семей иностранных специалистов. Такое же решение по упрощению въезда в нашу страну принято в отношении родственников иностранных спортсменов, тренеров, судей и специалистов в области физкультуры, - передает RT.

В распоряжении, подписанном Мишустиным, говорится: "Для этого в ФСБ и МВД должны быть представлены списки с указанием тех, кому необходимо разрешить въезд. Пересечь границу можно будет как по визе, так и без неё – в зависимости от гражданства прибывшего. При въезде нужно будет сдать тест на коронавирус.

Распоряжение вступает в силу с момента опубликования".