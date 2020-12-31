Пророческое выступление юмориста Зеленского

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31 декабря 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украинский политический деятель и основатель партии слуга народа Владимир Александрович Зеленский многое предрек в своей судьбе еще будучи комиком, об этом напоминает всем нам Наталья Поклонская.

Депутат Государственной Думы Наталья Полонская поздравила россиян с наступающим новым годом и разместила на своей странице в Твиттер видео юмористической студии «95-й квартал» на котором Владимир Зеленский играет пророческую для себя роль президента Украины.