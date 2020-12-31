ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Пророческое выступление юмориста Зеленского

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Пророческое выступление юмориста Зеленского
Фото: соцсети

Украинский политический деятель и основатель партии слуга народа Владимир Александрович Зеленский многое предрек в своей судьбе еще будучи комиком, об этом напоминает всем нам Наталья Поклонская.

Депутат Государственной Думы Наталья Полонская поздравила россиян с наступающим новым годом и разместила на своей странице в Твиттер видео юмористической студии «95-й квартал» на котором Владимир Зеленский играет пророческую для себя роль президента Украины.

ША

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью