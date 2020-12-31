Что станет новым COVID в 2021 году

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31 декабря 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Главным событием уходящего года в мире, безусловно, стала пандемия коронавируса. Что может стать аналогом COVID в 2021 году, пока неизвестно, но очень хочется надеяться, что в будущем человечество будет решать глобальные проблемы более взвешенно – без принятия скоропалительных решений.

Продолжающаяся вспышка коронавируса, возможно, не завершится и в 2021 году, но важность этого уже вряд ли стоит переоценивать: цифры зафиксированных заболевших - более 80 млн человек, смертность от COVID - 2 млн против сотен тысяч жертв «традиционного» сезонного гриппа.

Пандемия идеально резонировала и с состоянием общественных настроений в 2020 году, и с тем, с какой решительностью они формулировались и принимались. COVID-19 сделал эту общественную реакцию нормой: любую проблему необходимо решать, сплотившись с единомышленниками, максимально быстро, предельно активно и не тратя время на дискуссии.

Таким образом, если распространение заболевания, допустим, происходит через аэропорты, вы немедленно прекращаете авиасообщение с миром. Или, наоборот, отказываетесь от любого ограничения авиасообщения, делая вид, что никакого коронавируса не существует. Половинчатые и осторожные решения неприемлемы: тот, кто предлагает посчитать и подумать, просто не проявляет необходимых в XXI веке лидерских качеств и должен быть без промедления выброшен из процесса принятия решений. Проявлению такой «слабости» нет времени и места.

Годом ранее шведская школьница Грета Тунберг требовала от ООН немедленно и любой ценой остановить глобальное потепление. Любой ценой в ноябре 2020 года Демократическая партия США должна была победить непримиримого Дональда Трампа - и победила. Все автомобили должны стать электрическими. Все космические полеты будут проводиться частными компаниями. Все нерадикальное в 2020 году стремительно теряло капитализацию и интерес в глазах публики. Под натиском этой активности в идеале должны пасть все барьеры, ограничивавшие ранее в обществе любое суждение и этим создававшие рамки, отделяющие осмысленное от эмоционально убедительного.

Человек сомневающийся, не готовый принять на веру то, что кричат миллионы, становится крайне подозрительным. Поэтому вакцина от COVID - это или яд (чип в мировом цифровом концлагере, способ тоталитарного контроля населения), или панацея, у которой не может быть эффективности 85%, может быть только 100%. Радикализуются буквально все: от зоозащитников до женоненавистников.

Появилось ощущение, что мировое общество почувствовало себя достаточно базово обеспеченным благами, чтобы впасть в эйфорию. Мы можем уже очень многое, мы возвращаемся в космос, мы можем каждому ребенку в РФ выдать по 10 тыс. руб., удвоить зарплаты всех врачей и при этом не разориться даже при отрицательных ценах на нефть и газ.

Что станет новым COVID в 2021 году, предположить пока невозможно. Но хочется рассчитывать на два фактора. Во-первых, мы все же не настолько богаты и развиты, как кажется: смертельный вирус в 2020 году вычеркнул из жизни минимум год, а всеобщая паника отбросила экономику на несколько лет назад. Во-вторых, механизм всеобщей радикализации слеп, а поэтому хорошо, если в 2021 году мы, долго не размышляя, кинемся всем миром делать что-то полезное. И сможем это сделать.