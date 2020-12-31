Российские дипломаты назвали факторы, которые позволили Уханю избавиться от коронавируса

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31 декабря 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, Фото: Xinhua/globallookpress.com

Российские дипломаты, которые занимались эвакуацией россиян из очага эпидемии, рассказали, что помогло Уханю остановить распространение новой коронавирусной инфекции. 31 декабря 2019 года, власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе.

«Самое главное слово в победе над эпидемией – это дисциплина. Китайцы, для которых "правило есть правило", его выполняют, не прячутся от властей, не прячутся от родственников … Дисциплина и помощь государства и народа - самое главное», - отметил первый секретарь посольства РФ в Китае Максим Цыганков.

Дипломат добавил, что в Ухане был организован воздушный коридор для доставки помощи – с семи часов утра до семи вечера. По его словам, в город самолетами доставляли полицейских, военных, медиков, питание, воду.

«Ночью вылетали иностранцы, а потом 12 часов практически каждую минуту садились самолеты. Помощь была со стороны центрального и региональных правительств», - пояснил он.

При этом первый секретарь посольства Константин Невежкин считает, что это была не просто дисциплина, которая «насаждается сверху, потому что будут какие-то карательные меры и санкции». Он вспомнил, как возле некоторых жилых комплексов были натянуты ограничительные ленты, предупреждающие, что покидать территорию нельзя. Однако во многих местах не было охранников, и все равно люди не выходили, понимая, что эти требования обоснованны, уточнил дипломат.