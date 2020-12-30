Том Круз начал строительство безопасной киностудии на бывшей военной базе

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30 декабря 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

Том Круз, Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Известный голливудский актер Том Круз строит безопасную студию для съемок в период коронавирусной пандемии на сверхсекретной военной базе в Великобритании.

В источнике говорится, что обустройство киностудии в бывшем бюро по проектированию бронетанковой техники в Суррее на юге Англии обошлось Тому Крузу в несколько миллионов долларов. Актер намерен перенести производство киноленты «Миссия невыполнима 7» из Ливсдена в пригороде Лондона на бывшую военную базу.

Отмечается, что Круз сильно злится на членов своей команды, когда они работают без масок. Однажды его возмущение заставило пять человек покинуть кинопроект. Кроме того, актер вынужден был дважды прерывать съемочный процесс из-за положительных результатов тестов у его коллег.