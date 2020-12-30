Зеленский запретил российским судам ходить по украинским рекам

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30 декабря 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внутреннем водном транспорте», который запрещает ходить по рекам внутри страны судам под российским флагом. Об этом сообщили в среду, 30 декабря, в пресс-службе его офиса.

«Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное. Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС», - говорится в документе.

В ведомстве отметили, что реализация данного законопроекта позволит развить береговую инфраструктуру украинских рек, а также улучшить состояние речного хозяйства и получить развитие на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций.