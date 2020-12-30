МИД России вручил ноту послу Великобритании о расширении санкций в отношении британских граждан

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30 декабря 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, фото: MFA Russia, globallookpress.com

В МИД России 30 декабря вызвали посла Великобритании Дебору Броннерт для вручения ноты о расширении санкций в отношении британских граждан. В "черном списке" граждане Великобритании, которым стал закрыт въезд в Россию.

Москва, как и обещала, дала Лондону зеркальный ответ. В сообщении МИД РФ говорится, что в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре 2020 года неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении российских граждан под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным, Россия, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию РФ.

В МИДе обсудили с британским дипломатом ситуацию вокруг введенных Лондоном санкций в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.

По данным ТАСС, посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт пробыла в министерстве около 40 минут и уже покинула здание МИД РФ на Смоленской площади.