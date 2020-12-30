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Китайская гласность. Как Пекин закрывает рты распространителям правды про коронавирус

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Китайская гласность. Как Пекин закрывает рты распространителям правды про коронавирус

Шанхайский суд приговорил к 4 годам лишения свободы юриста Чжан Чжань, которая во время первой волны коронавируса оказалась в злополучном Ухане. Она, в отличие от официального Пекина, рассказывала через соцсети и интервью иностранным СМИ, о реальной ситуации в эпицентре коронавируса.

Власти обвиняют её в манипуляции данными. Её арестовали в мае во время самой жёсткой цензуры. Таким образом власти пытались скрыть от мира опасную информацию и уберечься от критики. До этой юристки в самом начале пандемии в ноябре 2019 года об опасности предупреждал китайский врач Ли Вэньлян, которого никто не послушал. Впоследствии он сам умер от коронавируса, даже своей смертью предупреждая людей о грядущей эпидемии.

Чжан Чжань в течение четырёх месяцев единолично боролась с информационной блокадой, поставленной китайской цензурой. Она публиковала свои видео, фото, комментарии на международных ресурсах - в Youtube, Twitter и других, посылая сигналы миру. На суд её привезли в инвалидной коляске, поскольку в тюрьме она отказалась от приёма пищу, и даже несмотря на насильственное кормление, здоровье правозащитницы сильно подкошено. Свою вину она признавать отказалась.

ПВ

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