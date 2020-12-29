Ученые определили причину быстрого таяния одного из крупнейших ледников Гренландии
29 декабря 2020, 20:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Климатологи выяснили, что гренландский ледник Захария Истрём необычно быстро раскололся на части и резко уменьшился в размерах еще в начале XXI века.
Причиной таяния стало проникновение в его подножие проникла теплая морская вода. Оказалось, что вода в окрестностях обоих ледников двигалась по-разному, несмотря на то, что Захария Истрём омывает Восточно-Гренландское течение. Средняя температура воды в нем – около 1,25 °С.
По меркам Мирового океана это низкая температура, однако поскольку ледники еще холоднее, то даже такая вода может ускорить их таяние.
Ранее сообщалось, что найдена новая самая холодная точка Северного полушария.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.