Ученые определили причину быстрого таяния одного из крупнейших ледников Гренландии

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29 декабря 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Климатологи выяснили, что гренландский ледник Захария Истрём необычно быстро раскололся на части и резко уменьшился в размерах еще в начале XXI века.

Причиной таяния стало проникновение в его подножие проникла теплая морская вода. Оказалось, что вода в окрестностях обоих ледников двигалась по-разному, несмотря на то, что Захария Истрём омывает Восточно-Гренландское течение. Средняя температура воды в нем – около 1,25 °С.

По меркам Мирового океана это низкая температура, однако поскольку ледники еще холоднее, то даже такая вода может ускорить их таяние.

Ранее сообщалось, что найдена новая самая холодная точка Северного полушария.