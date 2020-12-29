ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Ученые определили причину быстрого таяния одного из крупнейших ледников Гренландии

, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ученые определили причину быстрого таяния одного из крупнейших ледников Гренландии
Фото: pixabay.com

Климатологи выяснили, что гренландский ледник Захария Истрём необычно быстро раскололся на части и резко уменьшился в размерах еще в начале XXI века.

Причиной таяния стало проникновение в его подножие проникла теплая морская вода. Оказалось, что вода в окрестностях обоих ледников двигалась по-разному, несмотря на то, что Захария Истрём омывает Восточно-Гренландское течение. Средняя температура воды в нем – около 1,25 °С.

По меркам Мирового океана это низкая температура, однако поскольку ледники еще холоднее, то даже такая вода может ускорить их таяние.

Ранее сообщалось, что найдена новая самая холодная точка Северного полушария.

ДВа

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью