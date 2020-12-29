В 2020 году интерес россиян к покупке зарубежной недвижимости вырос на 50%

Аргументы Недели → В мире 13+

29 декабря 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Рост количества запросов на покупку недвижимости за рубежом произошел из-за желания россиян получить вид на жительство (ВНЖ) или второе гражданство. Эксперты объясняют это тем, что люди хотят иметь свободу передвижений в любой ситуации.

Во время локдауна возможность свободного передвижения по миру значительно снизилась - по сути, она была только у владельцев иностранного паспорта или ВНЖ.

«В целом за год число запросов на жилье за рубежом выросло в зависимости от направления на 20–50%», - рассказала директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева.

По оценкам Knight Frank, в среднем стоимость заграничной недвижимости за 2020-й год выросла на 4,5%. Для сравнения, в 2019-м - на 3,7%. Многие рынки жилья были заморожены во время пандемии, но уже в III квартале 2020-го показали значительный рост цен. Эксперты отмечают, что минимальная стоимость недвижимости для ВНЖ составляет в среднем €250–500 тыс.

Недвижимость за рубежом для россиян - возможность сохранить инвестиции в еврозоне, а с расширением возможностей удаленной работы многие приходят к выводу, что жить можно и в другой стране. Эксперты прогнозируют, что в 2021 году, в случае, если границы будут постепенно открывать, спрос на заграничную недвижимость вырастет как минимум на 15–30%.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов отмечает, что далеко не все страны предоставляют ВНЖ в связи с приобретением недвижимости. Так, в Австрии, помимо покупки жилья, необходимо подтвердить наличие сбережений не меньше €40 тыс. на каждого взрослого члена семьи и не меньше €10 тыс. на каждого несовершеннолетнего. Также необходимо получить полис медицинского страхования и попасть в квоту, по которой эта страна предоставляет ВНЖ ограниченному числу лиц (нескольким сотням в год).

Согласно данным Knight Frank, в число самых популярных стран для покупки недвижимости ради ВНЖ у россиян входят Португалия, Греция, Кипр, Испания и Мальта. Для получения гражданства пользуются популярностью Мексика, Доминиканская Республика и Коста-Рика.

«Паспорт Карибских стран или ВНЖ Греции или Португалии можно оформить в ценовом диапазоне в €200–300 тыс. Пока в странах действуют такие лояльные программы, и есть возможность оформлять документы онлайн, граждане стараются этим воспользоваться», — уточняет Алим Бишенов.

В этих государствах для получения ВНЖ или гражданства достаточно пройти проверку на благонадежность у местных госорганов и банка при открытии счета, показать наличие свободных средств на покупку жилья, подтвердить источник их происхождения и общий уровень благосостояния. Также требуется предоставить пакет личных документов на каждого члена семьи и справки об отсутствии судимости для всех совершеннолетних.

Руководитель отдела зарубежной недвижимости агентства Homeapp Наталия Герман отмечает, что в 2020 году особой популярностью пользовалась Турция. В IV квартале спрос на недвижимость в этой стране вырос до 24% от общего объема запросов русскоязычных покупателей. В Турции сейчас сложились хорошие условия для покупки: высокая инфляция, беспроцентные рассрочки от застройщиков на готовые и строящиеся объекты.

Эксперты отмечают, что в пандемию был зафиксирован повышенный интерес россиян к элитным проектам с продуманным сервисом и удобной транспортной доступностью (от €2,5 млн до €10 млн евро). Запросов же в экономсегменте, наоборот, стало меньше.