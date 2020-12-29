Знаменитый модельер Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет

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29 декабря 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пьер Карден. Фото: globallookpress.com

29 декабря 2020 года умер французский модельер Пьер Карден. Ему было 98 лет. О кончине знаменитого кутюрье сообщили его родственники.

Карден родился 2 июля 1922 года в Италии, он был шестым ребенком в семье потомственного винодела, которая вскоре перебралась в Францию. В 1953 году Пьер Карден разработал первую коллекцию «от кутюр», а в 1960 году модельер нарушил традиционный подход к моде, став первым модельером, продемонстрировавшим мужскую коллекцию.

В 2008 году Кардену было присвоено звание почетного члена Российской академии художеств. В 2013 году он был награжден российским орденом Дружбы и медалью Пушкина.