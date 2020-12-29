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Пушилин рассказал о разработке доктрины «Русский Донбасс»

, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

Пушилин рассказал о разработке доктрины «Русский Донбасс»
Денис Пушилин, фото: Alexander Rekun, globallookpress.com

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о начале разработки идеологической доктрины под названием «Русский Донбасс».

По словам Пушилина, над доктриной, если касаться исторической составляющей, работают ведущие историки Донецкого национального университета.  Историки прописали, почему Донбасс всегда был русским.
По мнению главы ДНР, это та фундаментальная программа, на которую должны опираться все решения государственного характера, - передает RT.

Пушилин отметил, что «потомки должны понимать, почему происходило то, что происходит сейчас, почему в 2014-м Донбасс стоял перед непростым выбором». «Он был сделан, и Донбасс идёт по этому пути. Потомкам важно знать истинную историю, как всё происходило. Что этому предшествовало», - подчеркнул глава ДНР.

ИЧ

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