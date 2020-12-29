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Белоруссия начинает вакцинацию российской вакциной «Спутник V»

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Белоруссия начинает вакцинацию российской вакциной «Спутник V»
фото: pixabay.com

В Белоруссию во вторник, 29 декабря, прибыла первая партия вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич объявил о начале массовой вакцинации против COVID-19.

Первыми в этой стране будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те граждане, которым по роду своей деятельности приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что следующим этапом сотрудничества фонда и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Белоруссии, что упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания коронавирусной инфекцией нового типа.

Белоруссия стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим «Спутник V» 21 декабря. На территории Белоруссии с 1 октября проходили первые зарубежные клинические исследования «Спутник V». 100 добровольцев прошли вакцинацию без осложнений.

ИЧ

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