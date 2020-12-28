Прощай, оружие

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28 декабря 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Избранный президент США Джо Байден в своей предвыборной программе обещал ужесточить контроль за стрелковых оружием, находящимся у населения. Это значит, что ему придётся «воевать» не только с рядовыми американцами, но и с целой оружейной индустрией.



Пренебрежение второй поправкой к Конституции США, гарантирующей гражданам свободное обращение оружия, Байден объясняет большим количество смертей в результате перестрелок или неосторожного обращения с оружием - 40 тыс. смертей в год. Но на волне спроса на оружие в разы выросли доходы производителей, которые без боя не сдадутся.



Владельцам винтовок, автоматов и прочего предложено принять участие в программе обратного выкупа, по которой им вернут затраченные на оружие средства. Тем, кто откажется, придётся платить существенные налоги - от 200 до 1000 долларов за позицию. В общей сложности, если все останутся при своих карабинах, американскому бюджету это может принести 34 млрд долларов. А пока что на фоне маячащего запрета ощутим возросший спрос на оружие. Чем больше его у населения, тем оно опаснее во время массовых беспорядков.



