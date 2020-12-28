Белоруссия и Казахстан легче переживают кризис по сравнению с Россией

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28 декабря 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Среди всех постсоветских экономик показатели России являются наихудшими. Текущий кризис в меньшей степени отразился на положении Белоруссии. Несмотря на продолжающиеся политические протесты и экономические потрясения, государство снизило уровень ВВП только на 1,6%.



Стабильность белорусской экономики полностью зависит от российского бюджета. Её не ожидают в обозримом будущем значительное обесценивание национальной валюты и существенное понижение конкурентоспособности выпускаемой продукции.



А вот украинская гривна ослабнет. В ближайшие пять лет она потеряет 35%, считают независимые эксперты. Государство сможет вернуться к доковидному уровню по ряду экономических показателей не раньше 2024 года.



Значительные успехи в экономическом развитии может показать Казахстан. Согласно консенсус-прогнозу, уровень ВВП государства в течение ближайших пяти лет увеличится на 31%. Это будет самый высокий показатель среди всех бывших советских республик за последние годы.