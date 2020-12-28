Китай победил коронавирус, но проиграл в глазах всего мира

Аргументы Недели → В мире 13+

28 декабря 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

2020 год принёс миру пандемию коронавируса и увеличивающуюся нелюбовь к Китаю. Сначала в Поднебесной выпустили джина из кувшина, заразив весь мир, а потом торжественно рапортовали о быстром восстановлении своей экономики и общественного здоровья.



Действительно, на пандемии китайцы неплохо заработали. Падение доходов во время жёсткого локдауна китайцы быстро компенсировали удовлетворением мировой потребности в масках и других средств индивидуальной защиты. Тоннами они уходили в Европу и Азию. За месяц китайского карантина и самоизоляции мир также остро ощутил нехватку комплектующих для техники, в том числе компьютерной. Всё до винтика собирается в Китае. Поэтому европейские лидеры задумались о диверсификации рисков. Хоть цена и дешёвая в Китае, но все риски оказались в одной корзине.



Самоорганизованность и дисциплина китайцев, быстро укротивших пандемию, вызывает удивление и даже восхищение. Но китайская дипломатия умудрилась негативно настроить против себя весь мир. Менторским тоном дипломаты говорят с западной демократией, подчёркивая преимущества социалистического строя. Почти по всему миру хорошее отношение к Китаю сократилось, а негативное увеличилось. И если мировые лидеры найдут вторую «международную фабрику», то экономика Китая, ориентированная на экспорт, рухнет. Этого очень хотят США и их союзники.



Другим раздражающим фактором является китайский промышленный шпионаж и кража интеллектуальной собственности. Никто не забудет Китаю и то, что в начале пандемии он скрыл от мира масштабы угрозы и весьма непрозрачно информировал в дальнейшем.



