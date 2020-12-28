С Зеленского спросят за коррупцию его подчинённых

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28 декабря 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня в полдень в Киеве, у здания Высшего антикоррупционного суда, пройдёт митинг с требованием отставки генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и справедливого суда над замглавы администрации президента Олегом Татаровым. Последний обвиняется в махинациях с жильём для военнослужащих.



История длится с 2017 года, но ничто не утаишь в демократической стране, преступника нашли и требуют суда над ним, несмотря на покровительство президента. Поначалу расследование вело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое уже было готово арестовать члена президентской команды. Но в самый последний момент генпрокурор Венедиктова передала дело Татарова из НАБУ в Службу безопасности Украины с грубым нарушением процессуального закона. Это вызвало взрыв общественного возмущения. И если сегодня Высший антикоррупционный суд страны не примет мер и не удовлетворит требования народа, то недовольные вечером пойдут к администрации президента и потребуют от него отставки.



Сам Олег Татаров обвиняет главу НАБУ Артёма Сытника в сведении с ним счетов и мести. Но у Зеленского накопилось достаточно других политических проколов, которые могут стоить ему карьеры.



