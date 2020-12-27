В США выявили более 226 тысяч случаев коронавируса за сутки

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27 декабря 2020, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В США число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось за прошедшие сутки на 226 274.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Согласно последней информации, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 18 986 236 человек, сообщает RT.

Также сообщается, что общее число летальных исходов из-за COVID-19 в США достигло 331 930.

Ранее сообщалось, что посол США в России ответил отрицательно на предложение МИД РФ вакцинироваться российской вакциной от коронавируса.