Welt заявила о новом витке в «спирали угроз» из-за развития гиперзвукового оружия

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27 декабря 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: WELT

ЗРК, фото: Минобороны РФ

Немецкие СМИ, комментируя развитие гиперзвукового оружия в мире, заявили о новом витке в «спирали угроз». Автор упомянул в своем материале учебный запуск межконтинентальных ракет с российской подводной лодки в Охотском море.

В издании говорится, что запуск российский ракеты спровоцировал настоящий сигнал тревоги на военно-воздушной базе США в Германии. Автор считает, что этот случай показывает, что Вашингтон не исключают ракетного удара по Европе, поэтому все время находится начеку. Однако он признает, что из-за скорости оружия существует риск «не успеть поднять тревогу».

«С появлением так называемого гиперзвукового оружия прежние цепи оповещения и противоракетной обороны становятся бесполезными, а время на реагирование драматически сокращается», - пояснил журналист.

При этом сотрудники берлинского аналитического центра внешней политики отметили, что гиперзвуковое оружие «способно нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении». Специалисты добавили, что лидирующие позиции в данной области занимают Россия и Китай, а США «прилагает все силы» для этого. Владимира Путина не беспокоят разработки Вашингтона, поскольку Россия обладает эффективными средствами противодействия – зенитной ракетной системой С-500 и «некой модернизированной ракетой-перехватчиком», уточнили эксперты.