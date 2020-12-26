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Россиянку не пустили на Украину из-за поездки в Крым

, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Россиянку не пустили на Украину из-за поездки в Крым
Alexander Rekun, globallookpress.com

Погранслужба Украины сообщила, что не разрешила пересечь границу страны гражданке России 1994 года рождения, которая ранее посещала Крым. Украинские пограничники отметили, что россиянка "нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию".

Также они сообщили, что "нарушителем оказалась российская блогерша". Имя девушки не названо. Ей запрещен въезд на Украину сроком на три года.

В субботу, 26 декабря, россиянка ожидает обратного рейса.

ИЧ

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