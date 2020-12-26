Россиянку не пустили на Украину из-за поездки в Крым

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26 декабря 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Alexander Rekun, globallookpress.com

Погранслужба Украины сообщила, что не разрешила пересечь границу страны гражданке России 1994 года рождения, которая ранее посещала Крым. Украинские пограничники отметили, что россиянка "нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию".

Также они сообщили, что "нарушителем оказалась российская блогерша". Имя девушки не названо. Ей запрещен въезд на Украину сроком на три года.

В субботу, 26 декабря, россиянка ожидает обратного рейса.