Украинский ученый Андрей Волянский заявил, что Украина вымирает

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26 декабря 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Снижение доходов, падение уверенности в завтрашнем дне, отсутствие государственных программ стимуляции деторождения. Все это приводит к тому, что Украина вымирает - молодежь не рожает, высокий уровень смертности.

Заведующий кафедрой иммунологии и микробиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Андрей Волянский рассказал, что еще семь лет назад несколько областей Западной Украины и Киев могли похвалиться преобладанием количества новорожденных над количеством умерших.

В 2020 году это соотношение упало в среднем по стране до 1:2. По словам Волянского, в этом году можно прогнозировать 295-300 тысяч рождений на 595-600 тысяч смертей. Ученый заявил, что на Украине никогда не рождалось менее 300 тысяч детей, но дальнейшее снижение показателя до 200 тысяч новорожденных в год не исключено. В Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областях количество смертей более чем в три раза превышает количество рождений.

Эксперт пояснил, что сейчас вступают в возраст деторождения молодые люди, которым 20-25 лет. В период с 1995 по 2000 год родилось мало детей. Многие представители этого поколения либо уже уехали из страны, либо уедут в будущем.

Как отметил Волянский, причины понятны.