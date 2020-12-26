ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Украинский ученый Андрей Волянский заявил, что Украина вымирает

, 19:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Украинский ученый Андрей Волянский заявил, что Украина вымирает
фото: pixabay.com

Снижение доходов, падение уверенности в завтрашнем дне, отсутствие государственных программ стимуляции деторождения. Все это приводит к тому, что Украина вымирает - молодежь не рожает, высокий уровень смертности.

Заведующий кафедрой иммунологии и микробиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Андрей Волянский рассказал, что еще семь лет назад несколько областей Западной Украины и Киев могли похвалиться преобладанием количества новорожденных над количеством умерших.

В 2020 году это соотношение упало в среднем по стране до 1:2. По словам Волянского, в этом году можно прогнозировать 295-300 тысяч рождений на 595-600 тысяч смертей. Ученый заявил, что на Украине никогда не рождалось менее 300 тысяч детей, но дальнейшее снижение показателя до 200 тысяч новорожденных в год не исключено. В Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областях количество смертей более чем в три раза превышает количество рождений.

Эксперт пояснил, что сейчас вступают в возраст деторождения молодые люди, которым 20-25 лет. В период с 1995 по 2000 год родилось мало детей. Многие представители этого поколения либо уже уехали из страны, либо уедут в будущем.
Как отметил Волянский, причины понятны.

ИЧ

Политика

Сенатор от Крыма Цеков назвал «главную ошибку Киева» при создании независимой Украины

Сенатор от Крыма Цеков назвал «главную ошибку Киева» при создании независимой Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что киевские власти при построении независимой Украины допустили серьезную ошибку. Так он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о «большой войне» с Россией.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью