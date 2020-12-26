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Правительство Японии вводит временный запрет на въезд в страну

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Японии вводит временный запрет на въезд в страну
фото: pixabay.com

Правительство Японии приняло решение ввести временный запрет на въезд в страну людей из всех государств мира из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Запрет вводится с 28 декабря до конца января 2021 года.

О решении японского правительства сообщает Kyodo, - передает RT.  Также отменяются послабления для жителей Японии, которые совершают краткосрочные бизнес-командировки. С 28 декабря им придется в течении двух недель находиться на карантине.

Жителям Японии, которые возвращаются из стран, где был выявлен новый штамм, необходимо будет иметь при въезде документ о наличии отрицательного теста на коронавирус, сданного не позднее чем за трое суток до прибытия.

Швейцария ранее с 21 декабря запретила въезд иностранных граждан из Великобритании и Южно-Африканской Республики (ЮАР) из-за выявления там нового типа коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил Федеральный совет страны. Швейцария ввела также обязательный десятидневный карантин для прибывших из Британии и ЮАР с 14 декабря.

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