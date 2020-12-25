В Британии за сутки выявили более 32 тысяч случаев заражения COVID-19

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25 декабря 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, pixabay.com

За минувшие сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Великобритании увеличилось на 32 725. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в минздраве страны.

За прошедшие 24 часа в Соединенном Королевстве скончались 570 пациентов с коронавирусной инфекцией. Накануне COVID-19 выявили у 39 036 человек, умерли 574 пациента.

В общей сложности с начала пандемии коронавирус нового типа на территории Великобритании подтвердился у 2 221 312 человек, скончались 70 195 зараженных.

Напомним, 20 декабря Лондон и юго-восток Британии перешли в режим локдауна из-за быстрого распространения нового, более заразного штамма, COVID-19.