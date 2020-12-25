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США проморгали момент, когда Си Цзиньпин забронзовел

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

США проморгали момент, когда Си Цзиньпин забронзовел

Избранному президенту США Джозефу Байдену советники спешат дать рекомендации относительно выстраивания политики с Китаем. По мнению журналистов газеты Wall Street Journal, предшественники Дональда Трампа сильно ошибались, пытаясь построить с КНР крепкие связи.

Когда Си Цзиньпин занял пост главы китайского государства, Пекин стал проводить националистический курс. Справившись лучше всех с пандемией, руководство «Поднебесной» заявило, что китайская модель управления превосходит демократический строй. Си Цзиньпин оказался не таким мягким руководителем, как ожидали в США. Войдя в большую политику, он избавился от критиков, вооружился лучшим опытом Мао Цзэдуна и отвёл Коммунистической партии особую - главенствующую роль над всей государственной системой. Для достижения победы в территориальных спорах китайский лидер стал активно использовать армию. Всех неугодных и ненадёжных китайцев отправляют в трудовые лагеря.

В Вашингтоне признали ошибку. Китай не планирует строить демократическое государство. Власть усиливает контроль над всеми сферами жизнедеятельности людей, а всё управление сосредотачивается в одних руках. Американские эксперты сожалеют, что проморгали, как Цзиньпин показал свои истинные цели и взгляды только когда получил реальную власть над крупнейшим государством в мире.

ПВ

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