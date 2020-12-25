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25 декабря 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он хочет, но Украина не может выйти из Минских соглашений. В интервью журналу "Фокус" Зеленский сообщил о желании выйти из Минских соглашений.

И напомнил, как "сказал на одном из брифингов", что Украина из минских договоренностей просто так выйти не может, "потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). "Лично я бы вышел", — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, никто не хочет заканчивать войну в Донбассе, "кроме Украины и европейских партнеров", - передает РИА Новости.

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Этот план до сих пор не выполнен.