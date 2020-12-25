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Зеленский объяснил, почему он хочет, но Украина не может выйти из Минских соглашений

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский объяснил, почему он хочет, но Украина не может выйти из Минских соглашений
Владимир Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он хочет, но Украина не может выйти из Минских соглашений. В интервью журналу "Фокус" Зеленский сообщил о желании выйти из Минских соглашений.

И напомнил, как "сказал на одном из брифингов", что Украина из минских договоренностей просто так выйти не может, "потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). "Лично я бы вышел", — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, никто не хочет заканчивать войну в Донбассе, "кроме Украины и европейских партнеров", - передает РИА Новости.

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Этот план до сих пор не выполнен.

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