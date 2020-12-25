Две головные боли НАТО: Россия и Китай

Аргументы Недели → В мире 13+

25 декабря 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

НАТО собирается утвердить новую стратегическую концепцию и уточнить дальнейшие задачи альянса. Несомненно, два важных направления останутся во внимании НАТО - Россия и Китай.



Альянс беспокоят угрозы, исходящие от России, европейским и постсоветским государствам. Например, посигновение на целостность Грузии и Украины. Также активные действия России в Балтийском и Черноморском регионах, в Восточном Средиземноморье и на Крайнем Севере вызывают раздражение. Беспокоит членов Североатлантического блока модернизация РФ военного вооружения, перевооружение и улучшение оснащения армии, флота, авиации, создание суперсовременных боевых, оборонных и разведывательных комплексов. После присоединения Крыма любые успехи российских Вооруженных Сил воспринимаются странами-членами альянса как угроза.



Не устраивает НАТО и китайские успехи. Особенно это касается политического авторитаризма и территориальных претензий. С Китаем сложнее конфликтовать странам западной демократии, так как он для многих является не только противником и конкурентом, но и серьёзным торговым партнёром. Вспомнит первый локдаун по коронавирусу - почти всему миру не стало хватать комплектующих для техники, микросхем, даже обычных медицинских масок. В то время как сами Китай не только быстро вышел из пандемии, но и хорошо заработал на этом.



Не устраивает НАТО кибернетические атаки Китая, кража интеллектуальной собственности, торговая экспансия в Европу и другие страны мира и вообще существенное экономическое и политическое укрепление Поднебесной, которая скоро может стать первой экономикой в мире. Всё это найдёт отражение в новой стратегии НАТО, которая будет приниматься в 2021 году.



