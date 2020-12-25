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Такой хоккей США не нужен. В Минске чемпионата не будет

, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Такой хоккей США не нужен. В Минске чемпионата не будет

К уже действующим антибелорусским санкциям США прибавляют бойкот проведения в Минске Чемпионата мира по хоккею.

В настоящее время уже действует Акт о демократии в Белоруссии и персональные санкции против белорусских политиков. В него американцы добавили всех руководителей спецслужб страны и руководителя ЦИК. Это ответ на мошенничество на президентских выборах и жестокое подавление демократических протестов. По сообщению Госдепа, под санкциями сейчас находятся 63 белорусских чиновников.

Международный Олимпийский комитет поддерживает отмену в Минске хоккейного состязания. Лукашенко также запрещено посещать любые международные спортивные соревнования. В Минске на это, естественно, огрызаются, называя вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

Те из белорусской элиты и представителей бизнеса, которые ещё не попали под санкции, стараются любыми путями их избежать. На это и рассчитывает западная демократия, пытаясь расколоть элиту, чтобы как можно меньше людей, которым есть что терять, поддерживало режим Лукашенко.

ПВ

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