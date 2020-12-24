На Украине будет создана территориальная оборона

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24 декабря 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает необходимым создать в стране подразделения территориальной обороны. Они будут заниматься вопросами безопасности семей, жилищ, улиц, городов.



В 2014 году подобная инициатива уже набирала обороты, но добровольческие батальоны вынуждены были отправиться на Донбасс. Закрепить законодательно формирования территориальной обороны украинские чиновники планировали несколько раз. Для создания таких группировок требуется организация учебных центров, создание самих добровольческих подразделений.



Парламентарии по-разному понимают принципы формирования таких структур. Некоторые авторы инициатив считают, что старая система территориальной обороны должна быть полностью разрушена, а на её месте создана новая организация. Президент страны Владимир Зеленский намерен использовать то, что уже имеется.



Также не решённым остаётся вопрос финансирования подразделений территориальной обороны. Выделение средств из местных бюджетов на указанные нужды не находит поддержки среди властей регионов. Эксперты предполагают, что финансирование народных отрядов будет способствовать усилению федерализации субъектов. Серьёзные опасения вызывает вопрос использования, хранения и применения оружия. Обсуждение закона потребует длительного времени и серьёзных усилий.



