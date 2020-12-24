МВФ выделяет Украины деньги, чтобы тут же их забрать обратно

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24 декабря 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Из 5 млрд долларов транша от Международного валютного фонда Украина успела получить летом 2,1 млрд долларов. На этом переводы остановились. МВФ заподозрил страну в отклонении от договорённостей и откате реформ.



Киев надеется получить второй и третий транши по 700 млн долларов в январе 2021 года. Но министр финансов страны Сергей Марченко не так оптимистичен, а скорее озабочен серьёзными разногласиями с кредиторами. На кону стоит не только получение остальной суммы, но как бы МВФ при изменившихся обстоятельствах не заставил досрочно вернуть уже полученное.



По сути МВФ даёт Украине кредиты для погашения ранее полученных. Вроде финансовой пирамиды, с которой будут разбираться потомки. Но сейчас кредиторы обратили внимание на не слишком либеральный экономический курс страны. Принятый с дефицитом 6% бюджет добавил последнюю каплю. И пришлось его корректировать под 5,5%. Не нравится европейцам и локализация госзакупок на внутреннем рынке. МВФ против выплат поддерживающих пособий по 8 тыс. гривен малому бизнесу и населению во время пандемии.



МВФ уже контролирует систему антикоррупционных органов Украины и требует согласования всех назначений с ними. Оппозиция это расценивает как давление и контроль над чиновниками. Киев уже открыл свободную продажу земли, отдал под контроль Европы свою банковскую систему. С каждым новым траншем МВФ всё больше и больше выкручивает руки украинским властям, как российским в лихие 90-е годы. Но для экономики пользы от этих кредитов никакой. Они приходят и тут же уходят обратно на оплату внешнего долга. Только страна попадает во всю большую зависимость от «заботливых» европейцев.



