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Говорите тише, нас услышат. Штраф 300 долларов за русский язык

, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Говорите тише, нас услышат. Штраф 300 долларов за русский язык

Украинской власти нужно было ещё принять закон о запрете думать на инородном языке.  28 депутатов проправительственной фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины собираются в январе 2021 года инициировать отмену штрафов за использование русского языка.

С 16 января на Украине вступает в силу закон о статусе украинского языка, согласно которому даже на бытовом уровне, в сфере обслуживание предписано пользоваться национальным языком. Штраф за нарушение оного предусматривается в 300 долларов для владельцев бизнесов, сотрудники которых заговорили по-русски. Контролировать соблюдение данного закона будут «мовные инспектора», подчиняющиеся «мовному омбудсмену».

Однако популярность русского языка на Украине, согласно социологическим опросам, в том числе американским, остаётся высокой. Штрафы и запреты только озлобят людей и, наоборот, отвратят от навязываемого языка и культуры. Человек разумный привык сам решать для себя, на каком языке ему говорили и думать, за что и уважает себя как личность. Что касается бизнеса, то он должен платить налоги, а не следить за языком продавцов и менеджеров, если они работают эффективно. Зачем украинской власти плодить мёртворождённые законы, которые всё равно не будут выполняться? Каждый неисполняемый закон снижает авторитет тех, кто его принимал.

ПВ

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