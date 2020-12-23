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В Китае зафиксировали падение объекта, напоминающего метеорит

, 18:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Китае зафиксировали падение объекта, напоминающего метеорит
метеорит, pixabay.com

В среду, 23 декабря, Сейсмологический центр Китая зафиксировал в провинции Цинхай падение объекта, который напоминает метеорит. Соответствующую информацию предоставили сегодня в ведомстве.

Уточняется, что объект, похожий на метеорит, упал в уезде Юйшу провинции Цинхай в 7.25 по местному времени (2.25 по Москве).

Других подробностей данного инцидента к настоящему моменту не поступало. Сообщений о том, какой размер имеет объект, упавший в китайской провинции Цинхай, нет. Информацией о пострадавших в результате случившегося журналисты не располагают.

ЕТ

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