В Китае зафиксировали падение объекта, напоминающего метеорит
23 декабря 2020, 18:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В среду, 23 декабря, Сейсмологический центр Китая зафиксировал в провинции Цинхай падение объекта, который напоминает метеорит. Соответствующую информацию предоставили сегодня в ведомстве.
Уточняется, что объект, похожий на метеорит, упал в уезде Юйшу провинции Цинхай в 7.25 по местному времени (2.25 по Москве).
Других подробностей данного инцидента к настоящему моменту не поступало. Сообщений о том, какой размер имеет объект, упавший в китайской провинции Цинхай, нет. Информацией о пострадавших в результате случившегося журналисты не располагают.
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