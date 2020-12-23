За год Америка выделила на поддержку экономики 3 трлн долларов. Кто получает эти деньги

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23 декабря 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: Pixabay

В 2020 году в США малый бизнес, отрасли здравоохранения и образования могут рассчитывать на колоссальную поддержку – конгресс принял план стимулирования национальной экономики.

$16 млрд получат авиакомпании (плюс еще весной они получили $50 млрд). $ 25 млрд пойдет на предотвращение выселения квартиросъемщиков. $80 млрд достанется школам и университетам. $13 млрд предусмотрено на расширение программы продовольственных карточек. $2 млрд – телекоммуникационным компаниям.

Без денег от правительства останутся только обеспеченные граждане с доходом более 100 тыс. долларов в год, а также нелегальные иммигранты.