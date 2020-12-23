Террористы в Африке казнят христиан

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23 декабря 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Kristin Palitza

Боевики террористических организаций осуществляют показательные казни христиан. Такие нравы царят в Африке. Об этом рассказал Сергей Мельников. Он председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы.

Террористы организовали режим террора в отношении христиан в Африке. Они сжигают жилища и церкви христиан. Их самих похищают, убивают. Кроме того, боевики устраивают показательные казни. С таким заявлением и выступил глава религиозной правозащитной организации.

«Насилие происходит в странах Западной Африки», — перечислил Мельников государства, в которых террористы устраивают беспредел: «а также в Нигерии, Камеруне, Чаде, Нигере».

Режим африканского террора в отношении христиан носит характер геноцида. Мельников назвал его «войной на истребление». Правительства не в состоянии справиться с боевиками. Регулярные армии часто вынуждены отступать.

В одной Нигерии в самом начале года за два месяца были убиты, по меньшей мере, 350 христиан. Власти отрицали религиозные мотивы нападений. Инциденты предпочитали замалчивать. По словам Мельникова, политика замалчивания со стороны правительств практикуется в Алжире, Судане, Эфиопии и Эритрее.

Все эти заявления прозвучали на пресс-конференции. Пока они носят характер декламации. Если перевести на бытовой язык, то это разговоры в пользу бедных. Крестовые походы уже давно не практикуются. Они стали реакцией христиан примерно на такие же преступления на религиозной почве, но в Средние века.