Малайзия планирует приобрести более 6 млн доз вакцины «Спутник V»

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23 декабря 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Малайзия ведет переговоры с Россией о закупке 6,4 млн доз вакцины «Спутник V».

Малайзийские власти ведут переговоры с Россией о приобретении 6,4 млн доз вакцины от нового коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр науки, технологий и инноваций Малайзии Хайри Джамалуддин.

Он также отметил, что страна также обсуждает вопрос закупки дополнительных партий вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech. Ранее Малайзия уже договорилась о приобретении 12,8 млн доз этого препарата в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Грузия допускает закупку вакцины «Спутник V» после ее одобрения ВОЗ.