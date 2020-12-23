Малайзия планирует приобрести более 6 млн доз вакцины «Спутник V»
23 декабря 2020, 10:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Малайзия ведет переговоры с Россией о закупке 6,4 млн доз вакцины «Спутник V».
Малайзийские власти ведут переговоры с Россией о приобретении 6,4 млн доз вакцины от нового коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр науки, технологий и инноваций Малайзии Хайри Джамалуддин.
Он также отметил, что страна также обсуждает вопрос закупки дополнительных партий вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech. Ранее Малайзия уже договорилась о приобретении 12,8 млн доз этого препарата в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Грузия допускает закупку вакцины «Спутник V» после ее одобрения ВОЗ.
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