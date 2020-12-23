Во Франции убили трех жандармов, приехавших спасти женщину
23 декабря 2020, 09:31[ «Аргументы Недели» ]
Во французском департаменте Пюи-де-Дом убили трех жандармов и ранили еще одного.
Нападение на сотрудников правоохранительных органов совершил 48-летний мужчина, когда жандармы прибыли спасти женщину, укрывшуюся на крыше дома, сообщаает RT.
Он открыл стрельбу по жандармам, когда они приблизились к дому, в результате чего один сотрудник погиб, а другой получил ранение. Вскоре после этого мужчина поджег здание, в результате чего погибли два других правоохранителя.
Ранее сообщалось, что в Ницце мужчина напал с ножом на местных жителей.
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