Tiempo: Колумбия выслала двух российских дипломатов

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22 декабря 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tiempo

флаг Колумбии, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источники в колумбийском правительстве сообщили, что местные власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в военные разведке.

Собеседник отметил, что речь идет об Александре Паристове и Александре Белоусове, которые провели в Колумбии более двух лет. По его словам, российские дипломаты якобы «осуществляли вербовку информантов в городе Кали». Кроме того, они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов, добавил он.

В издании уточнили, что дипломаты уже покинули Колумбию авиарейсом Богота-Амстердам-Москва.