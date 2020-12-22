Tiempo: Колумбия выслала двух российских дипломатов
22 декабря 2020, 20:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: Tiempo
СМИ со ссылкой на источники в колумбийском правительстве сообщили, что местные власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в военные разведке.
Собеседник отметил, что речь идет об Александре Паристове и Александре Белоусове, которые провели в Колумбии более двух лет. По его словам, российские дипломаты якобы «осуществляли вербовку информантов в городе Кали». Кроме того, они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов, добавил он.
В издании уточнили, что дипломаты уже покинули Колумбию авиарейсом Богота-Амстердам-Москва.
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