Франция создала проблемы для дальнобойщиков

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22 декабря 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Эммануэль Макрон на фото globallookpress.com/ Michael Kappeler

Официальный Париж ввел новые правила для водителей. Это создаст большие проблемы для поездок. И вот, почему.

Французское правительство изменило правила въезда на территорию страны. Для въезда водителям придется сдавать тест на коронавирус. Эксперты уже прогнозируют серьезные последствия.

«Есть много серьезных последствий для этой ситуации», — заявил Ричард Бернетт. Н главный исполнительный директор ассоциации автомобильных перевозок: «Тестирование окажет огромное влияние на целую цепочку поставок. Прямо сейчас водители, оказавшиеся в этой неразберихе, имеют ограниченный доступ к туалетам и стиральным машинам. Лишение людей даже самых элементарных удобств не только ставит под угрозу их здоровье, но и усугубляет ту самую ситуацию, которую оно должно было предотвратить».

В число проблем, которые создали новые французские правило не только задержки. У Ричарда Бернетта возник вопрос что делать водителям, у которых тест оказался положительным. Вопрос даже не в том, что люди не смогут встретить Рождество в семейном кругу. Непонятно, каким образом будет проводиться санитарная обработка автомобилей и что делать тем, кто подрядился на транспортировку обратного груза.