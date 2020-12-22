The Drive назвал «самый уродливый корабль» в России
22 декабря 2020, 18:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: The Drive
Американские СМИ написали о «самом уродливом корабле» в России. Автор Томас Ньюдик отметил, что спущенная на воду «Адмиралтейской верфью» в Санкт-Петербурге самодвижущаяся арктическая платформа «Северный полюс» проекта 00903 отличается «яйцевидной формой».
«Новое российское арктическое исследовательское судно может стать самым уродливым кораблем в истории», - добавил он.
Однако в издании говорится, что построенное за 100 млн долларов судно необходимо для исследований Арктики, в частности, для обеспечения продолжительных автономных миссий в высоких широтах. Кроме того, российский корабль сможет решать и другие задачи, например, применяться для глубоководных исследований в интересах ВМФ, а также геологоразведки, считает автор.
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