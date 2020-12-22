Канадцы случайно обнаружили взлом Аль Джазиры

Аргументы Недели → В мире 13+

22 декабря 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Телеканал Аль Джазира был взломан. Этот взлом был выявлен случайно. Канадские специалисты узнали про него, когда занимались немного другой работой.

Во взломе телефонов журналистов и продюсеров телеканала Аль Джазира обвиняют Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Канадцы говорят, хакеры использовали израильскую программу и получили доступ к телефонам по меньшей мере 36 сотрудников телеканала.

Следы взлома были обнаружены случайно. Один из ведущих телеканала Тамер Алмисшал начал получать угрозы в свой адрес. На его телефон была установлена специальная программа, которая могла помочь выйти на след автора угроз.

Спустя некоторое время специалисты по кибербезопасности выявили подозрительную активность, а потом сумели выйти на след хакеров. После этого канадцы проверили телефоны других сотрудников. Шпионская программа была найдена на 35 аппаратах.