Белорусские медики отказываются лечить представителей власти

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22 декабря 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

С начала протеста в Белоруссии в жернова политической машины стали попадать не только оппозиционеры, но и редкие специалисты. В весьма тяжёлом положении оказались врачи. В сложных условиях пришлось работать медикам, обслуживающим представителей высших эшелонов власти.



Далеко не все могли смириться с установленным в стране режимом тирании. Работников одной из элитных больниц Минска пытались «идеологически обработать» и убедить, что страну захватили западные агенты, желающие свергнуть власть. Но врачи в это не верили, и в большинстве случаев писали заявление на увольнение.



Один из специалистов клиники для белорусских чиновников по имени Владимир рассказал «Новой газете», что после увольнения его начали преследовать силовики. Они караулили медика возле его дома, сопровождали в дороге, ходили буквально по пятам. Владимиру удалось уйти от слежки и спрятаться у добрых людей.



Тех, кто сейчас увольняется в Белоруссии по политическим причинам, в правительственных СМИ называют предателями. Такие специалисты не могут устроиться на другую работу, на них заводят административные и уголовные дела. Белорусы считают, что произвол властей в стране закончится только после ухода Лукашенко. Но глава государства ранее заявил, что не планирует никуда уходить со своего поста, пока его не убьют.



