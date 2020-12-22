В Германии установили памятник жертвам коронавируса. Один гвоздь - одна смерть

Аргументы Недели → В мире 13+

22 декабря 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В немецком городе Швебиш-Гмюнд люди организовали стихийный памятник жертвам коронавируса в стране. В местной церкви забили по одному гвоздю за каждого погибшего от болезни.

И не успели европейцы очухаться от второй волны, как информация о новом «британском» штамме коронавируса вызвала настоящую панику. Формулировка «может быть на 70% более заразен», буквально за сутки изменила старушку Европу: люди молятся и дут новых смертей.

А между тем, коронавирус захватил последний континент: в Антарктиде на чилийской станции результаты анализов на COVID-19 оказались положительными у 36 человек — это весь находившийся там персонал