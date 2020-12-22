Эфиопия показала пример демократического отношения к непризнанной территории

Аргументы Недели → В мире 13+

22 декабря 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Донбасс, Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, испанские Баски и Каталония, канадский Квебек - эти территории объединяют сепаратистские настроения. Но, как ни странно, в мире есть африканский опыт удержания мира в таких случаях.



На планете насчитывается порядка 20 отколовшихся от государств территорий. Некоторые районы, штаты и области находятся в состоянии войны с «центром». Многие стремятся получить независимость. Такая тенденция характерна не только для африканских, азиатских стран, но и европейских государств.



Чтобы разрешить подобные конфликты, центральная власть должна владеть искусством дипломатии, в противном случае «бунтовщики» будут поддерживать состояние войны. Неоднозначная ситуация сложилась в провинции Тыграй в Эфиопии. Напряжённая обстановка в данном регионе уже на протяжении 27 лет. Народный фронт Тыграя требует от центральной власти автономии и выхода из государства.



Эфиопия, опасаясь развала государства, вынуждена признать права сепаратистского движения. В стране проживает восемь крупных народностей. Уважение их прав, культуры, идентичности обеспечивает целостность государства. Большая часть офицерского состава армии Эфиопии состоит из выходцев из Тыграя. К тому же в провинции расположено достаточное количество военной техники, которая в случае конфликта может быть применена против центра.



