Россия может перейти в группу стран периферии и начать конкуренцию со странами Африки

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21 декабря 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство экономического развития России представило прогноз социально-экономического развития государства на последующие годы. Документ имеет ряд важных особенностей. Он готовился в период тяжёлого экономического кризиса, вызванного пандемией. По этой причине наше государство рискует перейти в группу стран периферии и начать конкуренцию не с крупнейшими экономиками, а со странами Африки.



Чтобы улучшить экономику, требуется расширение структуры ВВП. Если западные государства могут похвастаться появлением новых отраслей в виде переработки отходов, проектирования новых компьютерных систем, то в России ничего подобного нет. Все имеющие отрасли, согласно правительственному документу, консервируют существующий план. Это не позволяет говорить о старте какого-либо прогресса в экономике в ближайшие годы.



По мнению специалистов, в кризисный период развития могут ожидать только несколько отраслей. Речь идёт о производстве лекарственных средств, химических веществ, компьютеров, электронных устройств. Дополнительно к этому правительство надеется увеличить добычу нефти. Анализ прогноза социально-экономического развития государства позволяет сделать вывод о входе отечественной экономики в фазу стагнации. Ожидать технологического прорыва, о котором ранее заявляли российские чиновники, не приходится.



